Bu korkunç kazada Atasoy hayatını kaybederken, çarpan araçtaki dört kişilik aile yaralandı.

Yardım beklerken gelen facia

Olay, sabah saat 10.00 civarında Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Arıza yapan otomobilini emniyet şeridine çeken Atilla Atasoy (42), yol yardım aracı beklerken Can K. yönetimindeki 28 ACU 653 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Atasoy'un aracına çarpan otomobil, öncesinde yol yardım için gelen 55 DK 083 plakalı kamyonete de çarptı.

Kazanın detayları ve ilk müdahale

Kazanın ardından olay yerine hızla jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atasoy ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çarpan otomobilin sürücüsü Can K. (36), eşi Aysel K. (35) ve çocukları Taha Baran K. (10) ile Elif Buse K. (6) hafif yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer kazaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumluların tespiti için çalışmalar sürüyor.

Trafik güvenliği ve önlemler

Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması ve yol güvenliği kurallarına uyulması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle arıza durumlarında emniyet şeridinin doğru kullanımı ve acil durum ışıklarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.