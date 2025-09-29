HABEREKSPRES- İzmir'deki Konak Tramvay hattında meydana gelen araç arızası nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanmıştı. Yapılan düzenlemelerin ardından seferler tekrar normale döndü.

Araç arızası sonrası seferler normale döndü

İzmir Konak Tramvay hattında, karayolu aracının arızalanması sonucu bir süre seferlerde aksama yaşandı. Bu durum, tramvay yolcularını zor durumda bırakırken, seferler Fahrettin Altay–Konak ve Atatürk Spor Salonu–Halkapınar durakları arasında geçici olarak gerçekleştirildi.

ESHOT desteğiyle ulaşım sağlandı

Tramvay hattı üzerinde aksama yaşanan bölgede, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağı sağlayıcı kurumu ESHOT tarafından alternatif ulaşım çözümleri sunuldu. Yolcular, ESHOT otobüsleriyle ulaşım sağlayarak sorunlu güzergahları geçici olarak kullandılar.

Seferler normale döndü

Yapılan açıklamaya göre, Konak Tramvay hattındaki aksaklıklar giderildi ve tramvay seferleri tekrar normale döndü. Yolcuların seyahatleri kesintisiz bir şekilde devam edebilecek.