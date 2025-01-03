Arjantin, vatandaşlarından Nahuel Gallo'nun Venezuela'da yasa dışı bir şekilde gözaltına alınması nedeniyle, bu durumu "insan hakları ihlali" olarak değerlendirerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurdu.

Arjantin hükümetinden sert tepki

Arjantin hükümeti, Nahuel Gallo’nun 8 Aralık'ta Venezuela güvenlik güçlerince keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmasını, "ciddi bir insan hakları ihlali" olarak nitelendirdi. Resmi açıklamada, vatandaşlarının haklarının korunması ve uluslararası adaletin sağlanması adına her türlü yasal ve diplomatik yolun kullanılacağı ifade edildi.

Venezuela'dan suçlamalara ret

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Arjantin'in suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Ayrıca, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümetini, Venezuela’daki aşırı sağcı ve darbe yanlısı grupları desteklemekle suçladı. Gil, "Venezuela, kamu düzenini bozmaya yönelik girişimlere asla izin vermeyecektir," dedi.

Gaollo'nun gözaltına alınma süreci

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Nahuel Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Arjantinli yetkililer ise Gallo’nun Venezuela’ya yasal yollarla giriş yaptığını belirterek, bu suçlamanın tamamen asılsız olduğunu ifade etti. Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, "Vatandaşımız yasa dışı bir durumla suçlanmakta ve bu kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

Milei'den Maduro'ya sert çıkış

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Gallo’nun gözaltına alınması nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya sert tepki gösterdi. Milei, vatandaşının derhal serbest bırakılmasını talep ederek, Venezuela’daki bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.