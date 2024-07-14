Arjantin'de tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 4,6 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı, ancak üst üste beş ay süren yavaşlama trendini sonlandırdı. Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomik şok terapisi, enflasyonla mücadelede beklenen etkiyi gösteremedi.

Aylık enflasyonda beklenmeyen artış

Haziran ayında Arjantin'de tüketici fiyatları yüzde 4,6 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, enflasyonun yüzde 5,1 artmasını beklerken, bu artış bir önceki ayın yüzde 4,2'lik seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon verileri

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 271,5 seviyesine geriledi. Mayıs ayında yüzde 276,4 olan yıllık enflasyon, piyasalarda yüzde 273,6 olarak bekleniyordu. Bu düşüş, ekonomik politikalara rağmen enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor.

Kamu hizmetleri fiyatlarındaki artış

Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomik şok terapisi, kamu hizmetlerindeki sübvansiyonları keserek maliyetleri halka yansıttı. Haziran ayında Arjantinlilerin elektrik ve gaz faturalarında keskin artışlar yaşandı. Milei'nin politikaları kapsamında, orta sınıf konutlar için enerji faturaları iki katına çıkarken, yoksul hanelerin tüketimlerine sınırlar getirildi.

Ekonomik politikalara eleştiriler

Analistler, Milei'nin agresif ekonomik politikalarının enflasyonu düşürmede yetersiz kaldığını belirtiyor. Mayıs ayında enflasyon artışı 2022 yılı Ocak ayından bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. Ancak Haziran ayındaki artış, bu düşüş trendinin kırıldığını gösteriyor.