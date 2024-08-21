Arjantin’in Rosario Limanı yakınlarında demirleyen bir yük gemisi, gemideki Hindistan vatandaşı mürettebat üyesinin göğsünde ve yüzünde kist benzeri deri lezyonları bulunduğu bilgisinin ardından karantinaya alındı. Arjantin Sağlık Bakanlığı, mürettebat üyesinin diğerlerinden izole edildiğini ve halk sağlığı acil durum protokolünün devreye alındığını duyurdu.

San Lorenzo Limanı’na gitmek üzere olan gemi, Santa Fe eyaletine bağlı Parana Nehri'nde demirlemek zorunda kaldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Maymun Çiçeği virüsünü geçen hafta küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan etti. Yeni varyant clade 1b, Afrika’da hızla yayıldıktan sonra İsveç’te ilk kez Afrika dışındaki bir ülkede görüldü.

Arjantin daha önce sekiz mpox vakası kaydetmişti, ancak bunlar clade 1b varyantına ait değildi. Karantinaya alınan gemi, Liberya bayraklı olup Brezilya'nın Santos kentinden yola çıktı ve Arjantin’de soya yükü almak üzereydi. Sağlık Bakanlığı ve Arjantin Denizcilik Birliği, gemiye yalnızca tıbbi personelin girebileceğini, tüm mürettebatın ise test sonuçları çıkana kadar karantinada tutulacağını belirtti.

Mpox, irin dolu lezyonlar ve grip benzeri semptomlara neden olan viral bir enfeksiyondur. Genellikle hafif seyirli olmasına rağmen ölümcül olabilir. Clade 1b varyantı, daha kolay yayıldığı düşünüldüğü için endişe yaratmaktadır. WHO verilerine göre, bu yıl Amerika kıtasındaki 13 ülkede diğer mpox varyantlarından kaynaklanan vakalar rapor edilmiştir. Danimarkalı Bavarian Nordic firması aşı üretimini artırıp artırmama kararını bu hafta alacakken, İsviçreli ilaç şirketi Roche laboratuvar test kapasitesini artırmayı planladığını açıkladı.