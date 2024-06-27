Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar, 19’uncu sezonuyla Kanal D’de olacak. 18 yıldan bu yana ekranda olan polisiye dizi, 28 Haziran’da yayınlanacak 680’inci bölümünün ardından tatile çıkacak.

Arka Sokaklar, 18 sezonu geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Temposu yüksek bir bölüm ile sezona veda etmeye hazırlanan dizinin son bölümünün tanıtım filmleri yayınlandı.

Hüsnü çoban ölecek mi?

Yayınlanan fragmanlarda önemli bir detay dikkat çekiyor. Hüsnü Çoban’ın Rıza Baba’ya “Mesele hallolana kadar göreve dönmüyorum.” dedikten sonra Tefo’nun adamları tarafından vurulduğu anların ekrana geldiği tanıtımlar, “Hüsnü Çoban öldü mü?”, “Özgür Ozan diziye veda mı ediyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

Yayınlanan fragmanlar sosyal medyada da birçok yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıların bazıları “Hüsnü Çoban ölemez” derken bazıları ise “Harika bir sezon finali bizi bekliyor.” şeklinde yorumlarda bulundu. Hüsnü Çoban’ın başına ne geldiği ise dizinin final bölümünde ortaya çıkacak.

Arka Sokaklar, sezon finalinin ardından yaz tatiline çıkacak. Fenomen dizi yeni sezonda da Kanal D ekranında olacak. Dizi 19’uncu sezonu ile yeni bir rekora daha imza atacak.

Sezon finali bu cuma

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan Arka Sokaklar seyircileri derinden etkileyecek sezon finali ile 28 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.