Kanal D'nin uzun yıllardır seyircilerle buluşturduğu fenomen dizi Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 tarihinden bu yana kesintisiz bir şekilde ekranlara gelmeye devam ediyor. Geçen hafta yeni yıl haftası sebebiyle yayınlanmayan dizi, 10 Ocak 2025 tarihi itibariyle yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Yeni bölüm ve merak edilenler

Arka Sokaklar’ın bu akşamki bölümü hakkında Kanal D’nin yayın akışına göre, yeni bölümün saat 20.00’de başlaması bekleniyor. Dizi ekibi sosyal medya üzerinden “Ve o gün! Bizim günümüz geldi! ArkaSokaklar yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de KanalD’de!” mesajını paylaştı. Geçen hafta yayınlanmadığı için izleyiciler merakla yeni bölümün ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Bu akşam, heyecanla beklenen yeni bölüm izleyicilerle buluşacak.