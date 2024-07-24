Instagram hesabından ekip ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Tunç Oğuz, "Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip. 19. sezonunuz şans ve mutluluk getirsin" ifadeleriyle veda etti.

Arka Sokaklar ekibi derin üzüntü yaşadı

Arka Sokaklar ekibi, Tunç Oğuz'un ayrılığıyla bir dönemin sonuna geldi. Dizide 14 yıldır Arda Atik karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Oğuz, dizinin en sevilen karakterlerinden biriydi. Ekip arkadaşları ve hayranları, Tunç Oğuz'un ayrılığı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Sevilen oyuncunun diziden neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Hayranları, Oğuz’un ayrılığının sebebini öğrenmek için sosyal medyada birçok yorumda bulundu. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da, Tunç Oğuz’un yeni projeler için hazırlık yaptığı ve kariyerinde farklı bir yön çizmek istediği iddia ediliyor.