Kanal D’nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’ın ilk bölümlerinde Rıza Baba’nın kızı Pınar karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesi edinen Pınar Aydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra sessiz sakin bir hayatı tercih etti. 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile evlenen Aydın, eşinin işi dolayısıyla Giresun’a taşındı.

Oyunculuktan müziğe

Pınar Aydın, 2004 yılında Akademi Türkiye müzik yarışmasında üçüncü olarak adını duyurdu. Müzik kariyerinin yanı sıra, 2006-2008 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde Aylin karakterine hayat verdi. Bu dönemde oyunculuğuyla beğeni toplayan Aydın, 2009 yılında Kız Kaçıran ve 2011-2012 yıllarında Akasya Durağı dizilerinde rol aldı. Müzik tutkusunu da sürdüren sanatçı, 2011 yılında “Dur Dedim” adlı albümünü dinleyicileriyle buluşturdu.

Ailesine odaklandı

Pınar Aydın, evliliğinin ardından oyunculuk kariyerine son vererek ailesine odaklanmayı seçti. İki erkek çocuğu annesi olan Aydın, çocukları ve eşiyle birlikte Giresun’da gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yeni hayatında sosyal medyada daha aktif olan Aydın, zaman zaman Instagram hesabından aile yaşamından kesitler paylaşıyor. Özellikle sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çeken Aydın, hayranlarından olumlu tepkiler alıyor.

Pınar Aydın, doğal ve mutlu bir yaşam sürdürdüğü Giresun’daki yeni hayatıyla dikkat çekiyor. Oyunculuğu bıraktıktan sonra ailesine ve kendisine daha fazla zaman ayıran Aydın, yeni imajıyla da beğeni topluyor. Saçlarını sarıya boyatan ünlü isim, sade ve huzurlu yaşam tarzını sosyal medyada da yansıtıyor.