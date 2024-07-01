Bu beklenmedik gelişme, dizi takipçileri ve sektör içinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Ünlü yönetmen, diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını, ayrılmak zorunda bırakıldığını ifade etti.

Orhan Oğuz, yaptığı açıklamada, "Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım ve bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım" dedi.

Yeni sezonda format değişikliği

Dizinin yeni sezonunda Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kardeşlerin senaryoyu yazmaya devam edeceği belirtilirken, Orhan Oğuz'un yerini kimin alacağı henüz açıklanmadı. Toplantıda Orhan Oğuz'a süpervizörlük teklif edildiği ancak usta yönetmenin bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Veda mesajları

Orhan Oğuz, geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak vedasını duyurdu. Dizinin Instagram hesabından da Oğuz'a teşekkür mesajı yayınlandı. Mesajda, "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.