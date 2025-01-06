İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Ayşe Çelik'in yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi. Ayşe Çelik'in zor bir hayat yaşadığını anlatan arkadaşı Zeliha Çetik, “Emekçi bir anne, tırnaklarıyla emek vererek, mücadele ederek çocuklarına bakmak isteyen, yaşam mücadelesi veren bir anne kocası tarafından katledildi. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Çaresizdi, yalnızdı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi” dedi. Ayşe Çelik'in akrabalarının yarın Şanlıurfa'dan gelerek cenazeyi teslim alacakları öğrenildi.

Sultangazi ilçesinde polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonunda yakalandı. Araçta arama yapan polis ekipleri, bagajda sürücü Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'in cansız bedenini buldu.

Engin Çelik gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Ayşe Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

“Yaşam mücadelesi veren bir anne kocası tarafından katledildi”

Olayı duyan Çelik'in yakınları, Adli Tıp Kurumuna geldi. Hayatını kaybeden Ayşe Çelik'i anlatan arkadaşı Zeliha Çetik, “Bugün İstanbul'da emekçi bir anne, tırnaklarıyla emek vererek, mücadele ederek çocuklarına bakmak isteyen, yaşam mücadelesi veren bir anne kocası tarafından katledildi. Çok üzgünüz, acımız çok büyük. Ayşe bir seneden daha fazla zamandan beri kocasından sürekli tehditler alıyordu. Kocasından sürekli kaçıyordu. Aynı evde yaşamıyorlar gibiydi. Dönem dönem barışıp, dönem dönem uzaklaşıyordu. Çaresizdi, yalnızdı. Tek mücadelesi, çok net emin değilim ama Ayşe'nin anlatımlarından kocasının madde kullandığından şüpheleniyorduk. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi. Beş yaşında bir kızı var. Çok üzgünüm. 10 yıldır kendisini tanıyorum. Birlikte çalıştık. Birlikte emek verdik. Aynı sofrada yemek yedik. Kocasından ayrıldığı için aynı bölgede oturuyorduk. Bir dönem de aynı iş yerinde birlikte çalıştık. Sürekli telefonlarını kapalı tutmak durumunda kalıyordu. En son altı ay önce kendisiyle telefonla görüştüm. Bugün internetten aldığım haberler doğrultusunda ‘İsim benzerliği olabilir. Belki Ayşe değildir’ diye araştırma sonucunda arkadaşımın olduğunu öğrendim. Kadınlar ölmesin. Kadınlar, anneler yaşamalı. Hiçbir kadın katledilmeyi hak etmiyor. Şiddeti hak etmiyor. Daha kaç tane kadın ölecek? Ayşe'nin tek mücadelesi kocasının alkol kullanmasına karşıydı. 'Alkolü bırak ben seninle barışırım' diyordu. Kocası da onu alkolü bıraktığını söyleyerek sürekli kandırıyordu. Ayşe çalışıp, maaş kartını bile görmeyen bir kadındı. Eşinin elindeydi. Ekonomik güvencesi elinde değildi” dedi.

Ayşe Çelik'in cenazesinin yarın Şanlıurfa'dan gelecek olan akrabaları tarafından teslim alınacağı öğrenildi.