Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen, yakın arkadaşı Metin Arolat’ın cenaze töreninde yaşadığı duygusal anların ardından sahneye çıktığı gece fenalık geçirdi. Gözyaşlarına boğulduğu cenaze töreninden sonra İstanbul Kozyatağı'nda sahne alan Gülşen, "Bangır Bangır" şarkısını seslendirirken bir anda rahatsızlandı ve sahneden inmek zorunda kaldı.

Gülşen Cenazede Ayakta Durmakta Zorlandı

Ünlü yönetmen ve sanatçı Metin Arolat’ın ani vefatı, sanat dünyasını derinden sarstı. Arolat, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende yer alan Gülşen, yakın arkadaşının kaybıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü sanatçı, tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti.

Sahnede Rahatsızlandı

Cenazenin ardından daha önce planlanan konserini iptal etmeyen Gülşen, sahneye çıkmak zorunda kaldı. Ancak duygusal olarak yıpranan sanatçı, "Bangır Bangır" şarkısını söylerken bir anda fenalaşarak sahneyi terk etti. Ekip arkadaşlarının müdahalesiyle kısa süreli bir dinlenmeye çekilen Gülşen, sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.