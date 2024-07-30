30 Temmuz Arkadaşlık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Prof. Dr. T. Gül Şendil, çocukların arkadaşlık ilişkilerinin sosyal becerilerini nasıl desteklediğini ve kimlik geliştirme üzerindeki etkilerini ele aldı.

Arkadaşlık ve sosyal beceri gelişimi

İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. T. Gül Şendil, çocukların arkadaşlık ilişkilerinin sosyal becerilerinin gelişiminde büyük rol oynadığını belirtti. Çocuklar, arkadaşlıklar sayesinde toplumun ve dünyanın gereklerini öğrenir, kimlik ve aidiyet duygusu kazanır, kendine güvenleri gelişir ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirirler.

Sosyal yaşam ve sağlıklı ilişkiler

Prof. Dr. Şendil, sosyal becerilerin gelişiminin çocukların kişiler arası ilişkilerinin sağlıklı olmasına bağlı olduğunu söyledi. Doğumdan itibaren çocuklar, anne-baba, kardeşler ve geniş sosyal çevreleri aracılığıyla sosyal becerilerini geliştirirler. Sağlıklı ilişkiler, sosyal becerilerin olumlu yönde gelişmesini sağlar.

Arkadaşlıkların çocuğa kazandırdıkları

Arkadaşlık ilişkilerinin çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Prof. Dr. Şendil, arkadaşlıkların çocuklara kimlik ve aidiyet duygusu kazandırdığını ve sosyal becerilerini güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, sağlıklı arkadaşlıklar çocukların duygusal düzenleme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Akran ve arkadaş ilişkileri arasındaki fark

Prof. Dr. Şendil, akran ve arkadaş ilişkilerinin birbirinden farklı olduğunu vurguladı. Akran ilişkileri tek yönlü olabilirken, arkadaşlık ilişkileri karşılıklı ve gönüllü bir etkileşimi içerir. Akranları tarafından kabul gören çocuklar, arkadaşlık ilişkilerinde daha uyumlu ve motivasyonlu olabilirler.

Ebeveynlerin rolü ve tavsiyeler

Ebeveynlerin çocukların arkadaşlık ilişkilerinin gelişimini desteklemede önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Şendil, ebeveynlerin çocuklarına olumlu model olmaları ve sosyal becerileri kazandırmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının arkadaşlarıyla ilişkilerine doğrudan müdahale etmemesi, yerine rehberlik yapmaları gerektiğini ifade etti.