Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme’de sekizinci kez heyecan dolu bir şekilde gerçekleştiriliyor. Arkas, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) ve IC Çeşme Marina işbirliği, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kaymakamlığı’nın desteğiyle düzenlenen bu prestijli etkinlik, 13 Ağustos’taki açılış kokteyliyle start alacak ve ardından 14-18 Ağustos tarihlerinde yatların nefes kesen mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Yelkenlerin gücü Çeşme'de birleşecek

Bu yıl, Çeşme’nin geleneksel yat yarışı, 8. yılında da renkli görüntülere ev sahipliği yapacak. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK ve IC Çeşme Marina’nın güçlerini birleştirdiği yarış, IRC, destek sınıfı ve J70 sınıfı yatların kıyasıya rekabetine sahne olacak.

Geçtiğimiz yıllarda 300’den fazla yatın ve 3 bine yakın yarışçının katıldığı Arkas Aegean Link Regatta’nın ana sponsorluğunu Arkas Line üstlenirken, Corendon, Cevher ve FAMM Urla gibi önemli isimler co-sponsor olarak destek sunuyor.

Yarışlar ve etkinlikler ile dolu bir program

Etkinlikler, 13 Ağustos akşamı IC Çeşme Marina tarafından Çeşme Marina Yacht Club’ta gerçekleştirilecek açılış kokteyliyle başlayacak. Yarışların ilk gününde, takımlar Corendon Yarışı’nda coğrafi ve şamandıra rotasında mücadele edecek. İkinci gün, Cevher Yarışları kapsamında iki şamandıra yarışında kıyasıya bir mücadele yaşanacak ve yelkenciler, Çeşme Belediyesi’nin düzenleyeceği Cevher Sokak Lezzetleri etkinliğinde bir araya gelecek.

Yat mücadeleleri renkli görüntülere sahne olacak

16 Ağustos’ta J70 sınıfı yatların mücadelesiyle Çeşme kıyıları renklenecek. Dilaila Beach’te gerçekleşecek Corendon Festivali’nde yelkenseverler buluşacak ve günün sonunda Corendon Kupası ve J70 Kupası ödülleri sahiplerini bulacak. Yarışların devamında 17 Ağustos’ta Ilıca-Şamandıra ve Ilıca-IC Çeşme Marina yarışları düzenlenecek. 18 Ağustos’ta ise son yarış IC Çeşme Marina önünde yapılacak ve ardından kapanış partisinde Mirkelam’ın performansı ile unutulmaz bir akşam yaşanacak.

Kupayı kazanan tekne bir yıl boyunca hakimiyet sürdürecek

Arkas Aegean Link Regatta’yı kazanan tekne, bir yıl boyunca kupanın sahibi olacak. Üst üste beş yıl kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi olma şansını elde edecek.