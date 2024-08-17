Bu yıl Çeşme’de sekizinci kez düzenlenen Arkas Aegeanlink Regatta, büyük bir heyecanla devam ediyor. 15 Ağustos’ta Corendon Airlines Kupası Yarışları, etkili rüzgarın da katkısıyla adrenalin dolu anlara sahne oldu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin startını verdiği yarışta, Arkas Blue Moon iki farklı parkurda da rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Yarışın diğer kazananları ise IRC A1 kategorisinde Lagertha, IRC A2'de HT X, IRC A3'te Corendon Cheese, IRC A4'te Jumbo Jet, IRC A5'te Beymetal Team LR-TOK Sailing, IRC B1'de Calliste ve destek sınıfında Elisa oldu.

J70 sınıfında şampiyon belli oldu

16 Ağustos'ta gerçekleştirilen J70 sınıfı yarışlarında ise büyük çekişme yaşandı. Arkas Blue Moon bu kategoride de birinciliği elde ederken, ikinci sırayı Lagerta, üçüncülüğü ise Jumbo Jet aldı. Kazanan ekiplere ödülleri, Corendon Airlines Festivali kapsamında düzenlenen iki ayrı törende, Corendon Airlines Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay, Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan ve Arkas Holding Kurumsal İletişim Direktörü Berna Kumaş Sipahi tarafından takdim edildi.

Çocuk atölyeleriyle bilim ve eğlence bir arada

Aynı gün, Arkas Çeşme Site Spor Çocuk Atölyeleri kapsamında Corendon Airlines Uçak Atölyesi ve Fungistanbul Atıklardan Müzik Aleti Yapımı Atölyesi gerçekleşti. Çocuklar, robotik kodlama programlarıyla teknolojiyle buluşurken, ileri dönüşümle üretilen enstrümanların hikayesini öğrenip, atıklardan müzik aletleri yapmayı deneyimlediler. Fungistanbul müzik grubunun, Türkiye'nin ilk atık enstrümanlarıyla yaptığı albümden eserleri seslendirdiği gösteri de büyük beğeni topladı.

Finalde süpriz isim

17 Ağustos’ta Ilıca-Şamandıra ve Ilıca Coğrafi rotalarında yapılacak iki yarışla devam edecek olan Arkas Aegeanlink Regatta, 18 Ağustos’ta Çeşme Şamandıra rotasındaki yarışla sona erecek. Finalde, Yıldızburnu Taş İskele'de düzenlenecek kapanış partisinde, Mirkelam’ın sahne alacağı unutulmaz bir gece yaşanacak. Kazanan tekneler kupalarına kavuşacak, tüm Çeşmeliler ise Mirkelam konserini ücretsiz izleme fırsatı bulacak. Yarışmanın Overall Kategorisi’nde birinciliği kazanan tekne, kupanın bir yıl boyunca sahibi olacak. Beş yıl üst üste kazanan ise kupanın daimi sahibi olacak.