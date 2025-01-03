SMS Grup Efeler Ligi’nde ilk yarıyı zirve mücadelesi veren ekipler arasında tamamlayan Arkas Spor, ikinci yarıya İzmir derbisiyle merhaba diyor. Mavi-beyazlılar, 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi’nde saat 16.00’da Altekma ile karşı karşıya gelecek. İzmir’in iki güçlü ekibinin mücadelesi, voleybolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, takımın yeni yılın ilk maçına sıkı bir hazırlık dönemiyle girdiğini belirterek, “İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle sahadan mutlu ayrılacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz, bu önemli maçı kazanarak yolumuza daha güçlü bir şekilde devam etmek” ifadelerini kullandı. İlk yarıyı başarılı bir performansla tamamlayan Arkas Spor, Altekma karşısında da bu formunu sürdürmeyi hedefliyor. İzmir derbisi, hem lig sıralaması hem de taraftarlar açısından büyük önem taşıyor.



