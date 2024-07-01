Arkas Sanat, beşinci sanat merkezini Alaçatı’da ziyarete açıyor. Çeşme Belediyesi desteğiyle hayata geçen Arkas Sanat Alaçatı,kalıcı ve süreli sergi salonları ile her disiplinden kültür-sanat etkinliklerine zemin olacak atölye alanlarıyla İzmir’de çağdaş sanat buluşmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Arkas Sanat, bugüne kadar sanatseverlerle buluşturduğu sergiler ve etkinliklerle “İzmir’in Sanat Rotası” olma yolunda attığı adımlara bir yenisini daha ekleyerek beşinci sanat merkezini İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da ziyarete açıyor. Açılışını kalıcı ve süreli olmak üzere iki farklı sergiyle gerçekleştirecek Arkas Sanat Alaçatı, yıl boyunca bu sergilere paralel tasarlanan sanatçı konuşmaları, seminer, atölye gibi etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak. Merkezin içinde bulunan Monreve Patisserie ise ziyaretçiler için keyifli bir durak olacak.Arkas ile Çeşme Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Çeşme Belediyesi’ne ait arazinin 30 yıllığına Arkas’a tahsis edilmesiyle faaliyete geçen merkezin Çeşme’nin kültür-sanat etkinliklerini zenginleştirmesi amaçlanıyor.

Alper Aydın, 560.000 Yıl, 2019, Türkan Özilhan Koleksiyonu

Türkiye ve Dünyadan genç sanatçılar yeni Topraklar’da buluşuyor

İlk sezonunda ve gelecek sezonlarda genç sanatçılara alan açıp çağdaş sanatın gelişmesine katkıda bulunma amacını taşıyan Arkas Sanat Alaçatı’nın Yeni Topraklar/New Lands başlıklı ilk süreli sergisi Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlanıyor. Sergi, Türkiye, Yunanistan ve Fransa’daki özel koleksiyonlardan derlenmiş uluslararası çağdaş sanat seçkisinden oluşuyor.

Resim, heykel, desen, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi tekniklerle üretilen eserlerin yer aldığı sergide 40 yaş altındaki 154 genç sanatçı, farklı eğilimlerle zenginleştirdikleri güncel anlatım dillerini ortak paydada buluşturuyor. Çin’den Güney Afrika’ya, Azerbaycan’dan Çek Cumhuriyeti’ne dek oldukça farklı coğrafyalarda, kendi dünyalarına ait gerçeklerden yola çıkarak çalışan sanatçıların Arkas Sanat Alaçatı’da bir araya gelen çalışmaları, küresel etkilerin sınır ve durak tanımadan bireyleri nasıl şekillendirdiğine gönderme yapıyor.David Shrigley ve Alice Guittard çalışmalarının Türkiye’de ilk kez gösterileceği sergide, Paris’teki Antoine de Galbert Koleksiyonu seçkiye özel katkılarıyla yer alıyor.

Victor Vasarely-1985-Jonglör-Tuval üzerine akrilik-137.5 cm x 80.5 cm

Form ve çizgileri harekete geçiren sanatçı:

Victor Vasarely

1976’da Aix-En-Provence’da kurulan Foundation Vasarely ile Arkas Sanat arasındaki ilişki uzun yıllardır devam ediyor. Bu iş birliğinin bir sonucu olarak Alsancak’ta bulunan Arkas Sanat Merkezi, 2017’de Op Art akımının önemli temsilcilerinden Vasarely’nin retrospektif sergisine ev sahipliği yapmış; sanatçının ressam, tasarımcı, teorisyen, mimar kimliklerini bütüncül bir biçimde tartışmaya açmıştı. 2018’de sanatçının Arkas Sanat Koleksiyonu’na girmiş eserlerinden bir seçki, Fondation Vasarely’de Lucien Arkas’ın ismini taşıyan bir sergi salonunda sergilenmeye başladı.

Arkas Sanat Alaçatı’nın Lucien Arkas Sergi Salonu’nda kalıcı olarak izleyicilerle buluşacak Arkas Koleksiyonu’nda Victor Vasarely (1906-1997) sergisi de bir kez daha sanatçının form ve çizgilerin algılar yoluyla kavranıp izleyicide “hareket” olgusuna nasıl dönüştüğünü gündeme getiriyor.