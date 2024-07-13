Çeşme Belediyesi desteğiyle hayata geçen Arkas Sanat Alaçatı, İzmir’in sanat rotasına yeni bir soluk getiriyor. Kalıcı ve geçici sergi salonlarıyla donatılan merkez, çağdaş sanatı destekleyen atölye alanları ve kültür-sanat etkinlikleriyle dolu. Açılışında Victor Vasarely'nin eserlerini barındıran sanat merkezi, ziyaretçilerine Monreve Patisserie ile keyifli bir deneyim sunuyor.

Genç sanatçılara destek

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Arkas Sanat Alaçatı’nın kültür-sanat etkinliklerini zenginleştireceğini belirterek, Lucien Arkas’ın sanata olan katkılarını vurguladı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ise, merkezin yılın her dönemi sanatseverlere açık olacağını ve genç sanatçılara destek vereceğini ifade etti.

Arkas Sanat Alaçatı, Türkiye ve dünya genç sanatçılarının eserlerini bir araya getiren ilk süreli sergisi "Yeni Topraklar" ile dikkat çekiyor. Geniş kapsamlı bu sergi, farklı kültürel bakış açılarını bir araya getirerek sanatseverlere yeni bir deneyim sunuyor.