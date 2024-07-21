Arkas Sanat Alaçatı'da Kapılarını Açtı

İzmir’in sanat hayatına yeni bir soluk getiren Arkas Sanat, Çeşme Belediyesi desteğiyle Alaçatı’da açtığı beşinci sanat merkezini sanatseverlerle buluşturdu.

Alaçatı’da sanatın yeni merkezi

Arkas Sanat, Alaçatı’da açtığı beşinci sanat merkeziyle İzmir’in kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandırdı. Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Arkas Sanat Alaçatı, kalıcı ve süreli sergi salonları, her disiplinden kültür-sanat etkinliklerine zemin olacak atölye alanlarıyla dikkat çekiyor. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Çeşme’nin yalnızca yazın değil, tüm yıl akıllara gelmesi lazım. İnsanların yaz-kış ziyaret edebileceği, her disiplinden kültür-sanat etkinliklerine ve sanat buluşmalarına ev sahipliği yapabilecek bir sanat merkezi tasarladık” dedi.

Monreve Grup ve yerel yönetimin destekleri

Monreve Grup Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas da, “Bu kadar kıymetli bir oluşum içinde Monreve Group olarak yeni projemizi lanse etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise, “Dilerim bu iş birliği daha nice Çeşme’nin gelecek yatırımlarına aydınlık katacak günlere vesile olur” ifadelerinde bulundu. Arkas Sanat Alaçatı, açılış akşamında kentin önde gelen isimlerini ağırladı.