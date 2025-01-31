SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Spor Toto ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mavi-beyazlı ekip, 1 Şubat Cumartesi günü saat 15.30’da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadelede galibiyet arayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ankara deplasmanında önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, mücadeleyi kazanmak istediklerini vurguladı. Özden, "Bu maç, sıralamayı doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele. Oyuncularımıza güvenimiz tam. İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Sezona güçlü bir başlangıç yapan Arkas Spor, son haftalardaki performansını Spor Toto karşısında da sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Başkent deplasmanında takımın deneyimli oyuncuları galibiyet için önemli rol üstlenecek. Arkas Spor, taraftarının desteğiyle Ankara'dan galibiyetle dönüp şampiyonluk hedefi yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA