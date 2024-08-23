Arkas Spor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, bu doğrultuda dış transferde önemli adımlar atarak yeni oyuncuları kadrosuna katıyor.

Yeni transferlerle güçlü bir kadro oluşturuluyor

Geçtiğimiz sezon birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Arkas Spor, bu sezon etkili bir giriş yapabilmek için kadrosunu yeniden yapılandırıyor. Joao Franck, Eduardo Carisio, Burakhan Tosun ve Samet Yalçın’ı transfer eden takım, dış transferdeki atağını sürdürdü.

Can Koç, Arkas Spor’da

Arkas Spor, son olarak Akkuş Belediyespor’dan 2003 doğumlu genç pasör çaprazı Can Koç’u kadrosuna kattığını duyurdu. 21 yaşındaki Can Koç’un transferiyle Arkas Spor, pasör çaprazı pozisyonunda önemli bir takviye yapmış oldu.