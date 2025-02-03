Efeler Ligi’nde heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Arkas Spor, yarın İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu’nda Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede İzmir ekibi, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Arkas Spor evinde kötü gidişata son vermek istiyor

Ligde 17 maçta 9 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunan Arkas Spor, son iki maçında Ziraat Bankkart’a 3-1 ve Spor Toto’ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray ise 18 maçta 13 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, üst sıralardaki yerini korumak isterken, Arkas Spor ise evinde kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Arkas Spor, deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmanın biletleri ise 110 TL’den satışa sunuldu.

Voleybol severler, kritik mücadeleyi takip etmek için İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu’na akın edecek.