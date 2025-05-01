Arkas Spor, Efeler Ligi'nden çekilme kararı alırken, takımın tecrübeli oyuncusu Georg Grozer de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kulübe veda etti.

Efeler Ligi’ne 4. sırada veda

Georg Grozer’in veda ettiği Arkas Spor, Efeler Ligi’nde sezonu 4. sırada tamamlayarak Fenerbahçe'ye karşı kaybedilen Play-Off 3-4 Etabı'nın ardından lige veda etti. İzmir ekibi, yeni sezonda altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma kararı alarak Efeler Ligi’ne katılmayacak.

Georg Grozer’den veda mesajı

Arkas Spor'un 41 yaşındaki pasör çaprazı Georg Grozer, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

"Türkiye, sıcak karşılaman, birçok harika deneyim, dostluk ve sevgi için çok teşekkür ederim. Arkas Ailesi’ne de bir parçası olma fırsatını verdikleri için özel teşekkürler. Bu iki yılı asla unutmayacağım."