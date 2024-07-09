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Kulüpten, "Sporcularımıza kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

İzmir temsilcisinde pasör Ulaş Kıyak, smaçör Nicholas Hoag, liberolar Onurcan Çakır ve Ahmet Karataş, orta oyuncu Nikolay Kartev ve pasör çaprazı Jordan Canham ile yollar ayrıldı.

Geçen sezonu 6'ncı sırada tamamlayan ve yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etmek için Balkan Kupası'nı kazanması gereken mavi-beyazlı kulüp kadrosunda değişime gitme kararı aldı.

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