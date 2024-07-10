İSTANBUL (AA) - R&B, soul ve indie müziğin başarılı ismi Arlo Parks, ilk kez Türkiye'de verdiği konserde, Sultan Park Swissotel The Bosphorus'ta hayranlarıyla buluştu.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen konserde, 2021 Mercury Ödülü'nü kazanan sanatçı, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Parks, konserde "Eugene", "Black Dog", "Caroline", "Too Good" gibi hikaye anlatıcılığını kullandığı bilinen şarkılarına yer verdi.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı, ilk stüdyo albümü "Collapsed in Sunbeams" ile 2021'de eleştirmenlerin beğenisini kazandı. İngiltere Albüm Listesi'nde üçüncü sıraya kadar yükselerek Grammy'ye aday gösterildi.

Parks, bu zamana kadar Harry Styles, Lorde ve Florence + the Machine gibi sanatçılarla sahneyi paylaştı. Son albümü 2023'te yayımlanan "My Soft Machine" ile alternatif pop'a yöneldi ve üzüntü, türbülans, şifa ve yersizlik temalarını kullandı.

Brit Ödülleri'nde 2021 Yılın Albümü, En İyi Yeni Sanatçı ve En İyi İngiliz Kadın Solo Sanatçı dallarında aday gösterildi.

