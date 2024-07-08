Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Lauriente için Beşiktaş yönetimi, hafta içinde transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Lauriente Beşiktaş'ın gündeminde

Beşiktaş, transfer listesine Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente’yi ekledi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Serie A'da dikkat çeken performansıyla birçok takımın radarına girdi. Beşiktaş yönetimi, Lauriente’yi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

27 maçta 5 gol

Geçen sezon Sassuolo formasıyla 27 lig maçında görev alan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi sol kanat olan oyuncu, hücum hattının her bölgesinde oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Santrfor, forvet arkası, on numara ve sağ kanat gibi farklı pozisyonlarda da forma giyen Lauriente, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’un da onayını aldı.

Beşiktaş yönetimi harekete geçti

Beşiktaş yönetimi, Lauriente transferini hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Aynı zamanda Ciro Immobile’yi de İstanbul’a getirmeyi hedefleyen Beşiktaş, taraftarını mutlu edecek iki önemli transferi birden gerçekleştirme isteğinden bahsetti.

Görüşmeler sıklaştı

Lauriente’nin hücumdaki çok yönlülüğü, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un ilgisini çekti. Bu sebeple, transfer görüşmeleri yoğunlaştırıldı ve Beşiktaş yönetimi oyuncunun transferi için Sassuolo ile temaslarını sıklaştırdı. Lauriente’nin performansı ve potansiyeli, Beşiktaş’ın hücum hattına önemli katkılar sağlayacak nitelikte olduğu aktarıldı.