Armutlu'nun 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde, Yeni Nesil Caddesi üzerinde seyreden 63 yaşındaki Y.A. yönetimindeki 35 KHF 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Otomobil, önce bir aydınlatma direğine ardından da bir ağaca çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kaza sonucunda araç içerisinde sıkışan sürücü Y.A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Y.A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.