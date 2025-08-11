İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya ateş açan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 10 Ağustos 2025 günü saat 18.33’te Gençosman Caddesi üzerinde meydana geldi. Düğün için bir araya gelen konvoydaki bazı kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle silahla havaya ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Çalışmalar sonucunda, havaya ateş açtığı belirlenen R.M. (24), A.C. (21) ve A.A. (23) isimli şüpheliler aynı gün içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemler sürüyor.