Arnavutköy'de, umreden dönen yolcuları taşıyan tur otobüsü büyük bir facianın eşiğinden döndü. Tayakadın Mahallesi İstanbul Havalimanı çıkışı Kemerburgaz istikametinde seyir halindeyken şoför M.G. direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, önce önünde ilerleyen bir otomobile, ardından bariyerlere çarptı.

Yolcular yaralanmadı

Otobüste bulunan 50 yolcu, durumu fark ederek aracı son anda durdurmayı başardı. Kazayı yara almadan atlatan yolcular, olay yerine sevk edilen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Şoför hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, şoför M.G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen M.G.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.