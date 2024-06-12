İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşıp karşı istikamete geçen kamyonun çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ekip aracına çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Hadımköy mevkisinde, İstanbul istikametinde seyreden ip yüklü 41 LL 866 kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerleri aşıp karşı istikamete geçti.
Kamyon burada yolun Edirne istikametinde çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ekip aracına çarptı.
Kamyondaki sürücü hafif yaralanırken ekip aracının sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.