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Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon burada yolun Edirne istikametinde çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ekip aracına çarptı.

Hadımköy mevkisinde, İstanbul istikametinde seyreden ip yüklü 41 LL 866 kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerleri aşıp karşı istikamete geçti.

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