İddiaya göre olay, Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Şüpheliler A.E, B.K. ve Y.G, aralarında husumet bulunan Onur Bingöl’ü kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden biri silahını çıkararak Bingöl’e ateş açtı.

Onur Bingöl, bacağından ve kasığından yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bingöl, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde, Bingöl'ün vurulma anı ve şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştıkları anlar yer alıyor.