TİRAN/ÜSKÜP (AA) - Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’da, Yunanistan'ın Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik gerçekleştirdiği soykırımın 80. yılı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

"Çamerya Haftası" etkinlikleri kapsamında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) tarafından araştırmacıların katılımıyla "Çameryalı Arnavutlara yönelik soykırımın 80. yılı" başlığıyla bilimsel konferans yapıldı.

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin sonu acı olan bir insanlık dramını anmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Konferansın amacının; ülkeyi harekete geçirme, Çamerya sorununun uzamasına izin vermeme ve bir gün adaletin kazanacağına dair umut vermeye çağrıda bulunmak olduğunu vurgulayan Gurra, şöyle devam etti:

"80 yıl önce kanlı bir savaşa sürüklenen dünyada, Arnavut özellikle de Müslüman olmanın bedelini bütün bir halk canıyla, sürgünlerle ve mal kaybıyla ödeyecekti. Güney sınırımızdaki Yunan şovenistler, uzun süredir devam eden zulmü tamamen sona bitirmeye kararlı olarak Çameryalılarımızı öldürüp kestiler, yaşlıları ve çocukları evlerinden baskı yaparak çıkardılar, onları büyük bir zulümle aşağıladılar ve kovdular."

Gurra, Arnavutluk'taki yönetim sisteminin değişmesinden 30 yılı aşkın bir süre sonra Çamerya meselesinin, Yunanistan ile devlet ilişkilerinde hassas bir konu olmaya devam ettiğini söyleyerek "Meselenin açık ve tam şekilde ifade edilmesi ve Çameryalıların reddedilen haklarının aranması bir bütün olarak eksik kalmıştır. Diplomasi, bunu sunma cesaretini göstermiş olduğunda bile, bunu yarım ağızla yapmıştır, meselenin sonuna kadar gitmeye kararlı olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacıların, Çamerya meselesine ilişkin çeşitli konuları ele aldığı konferansta, bir belgesel film gösterimi yapıldı, Çamerya meselesine ilişkin çeşitli fotoğraf ve belgeler sergilendi.

Arnavutluk Meclisinin bugün düzenlediği oturumda da Çamerya’daki Arnavutların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- Kuzey Makedonya’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde toplanıldı

Kuzey Makedonya’da Yunanistan Büyükelçiliği önünde bir grup gösteri düzenledi.

Gösteri, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Çamerya Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleşti.

Büyükelçilik önünde toplanan grup, ülkede 21 Haziran'da başlayan etkinlikler kapsamında Yunanistan'ın Çameryalılara uyguladığı katliamı ve hak ihlallerini protesto etmek, Büyükelçiliğe protesto mektubunu vermek üzere toplandı.

Göstericiler, Çamerya sembolleri ve Arnavut bayrakları taşıdı.

Göstericiler adına protesto mektubunu okuyan Afan Sherifi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Yunanistan'ı, Çameryalılara karşı etnik ve dini ayrımcılığı sona erdirmeye yönelik çağrılarını mektupta ilettiklerini aktararak Çamerya meselesi çözülmeden iki millet arasında samimi dostluk ve komşuluk olmayacağını belirtti.

Kuzey Makedonya'daki Çamerya Haftası kapsamındaki etkinlikler, ülkede faaliyet gösteren bazı derneklerden oluşan Komisyon tarafından "I love Çameria" (Çamerya'yı seviyorum) sloganıyla düzenleniyor.

- Çamerya bölgesinde neler yaşandı?

Arnavutluk'un güneyinden başlayan Çamerya bölgesi, halen Yunanistan toprakları içerisinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadarki bölgeyi kapsıyor.

Yanya vilayetine bağlı bu bölgede yaşayan Arnavutlar, 1913'e kadar Osmanlı vatandaşıydı.

Çamerya bölgesi, Balkan Savaşı sonunda 1913'te yapılan Londra Konferansı'nda etnik ve azınlık bir bölge olarak Yunanistan'a teslim edildi. 1910'da yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, 2. Dünya Savaşı sırasında Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam yaptı.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren etnik temizlik harekatı sırasında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800'ü yakıldı.

Ayrıca 2 binin üzerinde kişi kötü yaşam şartları ve göçlerden ötürü hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların soykırım olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etmeyi ve mülkiyet haklarının teslim edilmesini istiyor.