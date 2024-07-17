TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Aşure Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Muharrem ayı vesilesiyle Tiran'daki Dünya Bektaşi Merkezi'ndeki törene vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Dünya Bektaşi Merkezi lideri Başdede Edmond Brahimaj, yaptığı konuşmada, Aşure Günü'ne ilişkin mesajını paylaştı. Ardından programa katılanlara aşure ikram edildi.

Program kapsamında gerçekleşen müzik dinletisinde türküler söylendi.

Dünya Bektaşi Merkezi, Aşure Günü dolayısıyla yetkililer, siyasetçiler ve birçok vatandaş tarafından ziyaret edildi.

Ülke genelinde diğer şehirlerde de Aşure Günü programları yapıldı.

Arnavutluk'ta 1944-1991 yıllarında hüküm süren komünist rejim döneminde Aşure Günü etkinlikleri yasaklanmış, sonrasında yasak kaldırılmıştı.​​​​​​​