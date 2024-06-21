TİRAN (AA) - Arnavutluk’ta farklı alanlarda öğrenim gören öğrencilerin katıldığı "Balkan Gençlik Okulu" adlı programın açılışı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ortaklaşa düzenlediği program, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay’ın "Türkiye-Arnavutluk stratejik ilişkileri" konulu sunumuyla başladı.

Büyükelçi Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aylık çalışmanın başlangıcı olarak Türkiye-Arnavutluk ilişkileri hakkında Arnavutluk’taki öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Program kapsamında ikili ilişkilerin geldiği aşamayı birlikte değerlendirdiklerini kaydeden Atay, "Stratejik ortaklığımızın içeriği konusunda ben kendilerini bilgilendirdim bu açılış oturumunda. Ayrıca karşılıklı sohbet havasında gerçekleştirmiş olduk. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın bu projesi sadece Arnavutluk’ta olmuyor, diğer Balkan ülkelerinde de yapılıyor. Biz de bu Arnavutluk ayağında Türkiye Mezunları Derneğimizin Başkanı'nın da çabalarıyla bu kampı başlatmış olduk." diye konuştu.

TÜMED Başkanı Egert Haxhiu da açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade ederek, etkinlik kapsamında kültür, siyaset ve tarih alanlarında sunumlar yapılacağını aktardı.

Arnavutluk’ta farklı alanlarda okuyan 27 öğrencinin yer aldığı ve 6 hafta sürecek Balkan Gençlik Okulu etkinliğinin açılış programına Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da katıldı.