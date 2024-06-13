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Eğitim döneminin sonuna denk getirilen etkinlikle dünyanın dört bir yanına barış mesajı verilmesi amaçlandı.

Yunus Emre Enstitüsü İşkodra binası önünden başlayan etkinlik te, İşkodra Belediye binasının önünden ve kentin önemli caddelerinden bisikletleriyle geçen katılımcılar Şirok Mahallesi'nde etkinliğe son verdi.

Barış mesajı vermeyi amaçlayan etkinliğe, Maarif İşkodra Kampüsü Müdürü Emrah Katrancı, kurum çalışanları, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katılarak İşkodra kentinin sokaklarında pedal çevirdi.

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk ’un İşkodra kentinde Yunus Emre Enstitüsü İşkodra ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilciliği tarafından "Bisikletini al gel-Barışa pedal çevir " etkinliği düzenlendi.​​​​​​​

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