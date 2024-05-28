TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası ve "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi ve Özgürlük Partisi'nin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Göstericiler, önceki protestolarda olduğu gibi bugün de belediye binasına molotofkokteyli, sis bombası ve farklı cisimler atarak ufak çaplı yangına da neden oldu.

Protestoda onlarca polis güvenliği sağlarken, gösterilerin gerçekleştiği bölgeye çıkan bazı yollar kapatıldı.

Göstericiler burada yaptığı konuşmalarda "yolsuzluğu affetmediklerini ve direnişin iyi bir gösterge olduğunu" ifade etti.

Aralarında muhalefet partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulmasını" talep etti.

Emniyet ile bazı ülkelerin Arnavutluk büyükelçilikleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, Tiran Belediyesi önündeki protestolarda şiddet eylemlerinden kaçınılması çağrısında bulunmuştu.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyan etmek" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başladı.

Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.​​​​​​​