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YEE Tiran eğitim sorumlusu Çağatay Sünerin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe Yaz Okulu'nu geçmişteki gibi iki haftalık süreçte tamamlamayı planladıklarını söyledi.

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