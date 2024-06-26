Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli’nin önemli turistik ve tarihi bölgelerinden biri olan Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri’nde yapılması planlanan Dijital Müze projesini TBMM gündemine taşıdı. Arpacı, önergesinde Pamukkale’nin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerine vurgu yaptı.

Kültürel miras

Pamukkale’nin beyaz travertenleri ve turkuaz renkli havuzlarıyla dünya çapında tanınan bir doğal güzellik olduğunu belirten Arpacı, şu ifadeleri kullandı: “Pamukkale, antik Hierapolis kenti üzerinde kurulu olup, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları barındırmaktadır. Bu, bizlere tarihi değeri yüksek bir kültürel miras sunmaktadır.”

Ekolojik denge ve turizm

Şeref Arpacı, bölgedeki turizm faaliyetleri ve kontrolsüz kalkınmanın Pamukkale’nin ekolojik dengesine olumsuz etkiler yapabileceği konusunda uyarıda bulundu. Arpacı, “Pamukkale, doğal ve tarihi mirasın korunmasını gerektiren önemli bir bölgedir. Bu nedenle, burada yapılacak herhangi bir proje ekolojik dengeyi gözetmeli ve tarihi mirası korumalıdır” dedi.

Dijital müze projesi

Pamukkale’de yapılması planlanan Dijital Müze projesi ile ilgili detayları da paylaşan Arpacı, bu projenin bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini dijital platformlarda tanıtarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağını belirtti. “Dijital Müze, Pamukkale’nin eşsiz doğal ve tarihi mirasını korurken, ziyaretçilere modern ve etkileşimli bir deneyim sunacaktır” diye ekledi.

Arpacı, Dijital Müze projesinin bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin korunarak geleceğe taşınmasında önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, bu konudaki çalışmaların hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Pamukkale’nin geleceği için doğru adımlar atılmalı, hem doğa hem de tarih korunmalıdır” dedi.