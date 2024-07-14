Kovid-19 ve depremlerin ardından arsa ve tarlalara olan talep artarken, bu alanda satış rekorları kırılmaya başlandı. Geçen yıl Türkiye genelinde toplam gayrimenkul satış adedi 2 milyon 949 bine ulaşırken, bu rakamın 1 milyon 723 bini arsa, tarla, iş yeri ve diğer taşınmazlardan oluştu. Konut dışı gayrimenkul satışlarının en az yüzde 90'ının arsa ve tarlalardan oluştuğu dikkate alındığında, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırılmış oldu. Konut dışı gayrimenkulün toplam satış içerisindeki payı da yüzde 58,44 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Yüksek satış adetleri bu yıl kısmen düşse de arsa ve tarlalara olan güçlü talep devam ediyor. Uzmanlar, salgın ve depremlerin etkisinin yanı sıra konut alamayan yatırımcıların arsa ve tarlaya yönelmesinin bu durumda etkili olduğunu belirtti.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, son birkaç yılda konuta erişimin zorlaşmasının daha makul bütçelerle yapılabilen arsa ve arazi yatırımlarını artırdığını belirterek, yüksek meblağların konuşulduğu bu alanın kötü niyetlilerin de ilgisini çektiğini söyledi. Özcan, son dönemde toplam gayrimenkul satışları içerisinde konut dışı yatırımların daha yüksek pay aldığını vurgulayarak, "Görece daha makul bütçelerle alınabilen araziler ve hızlı değer artışı eğilimine sahip arsalar, yatırımcıların gözdesi haline geldi." dedi.

Özcan, özellikle kırsal yörelerdeki tarlalara olan ilginin artmasıyla birlikte bu alanda bazı dolandırıcılık hadiselerinin de yaşanmaya başladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarına olan yoğun talep, bu alanda dolandırıcılık vakalarının artmasına neden oldu. Özellikle kırsal bölgelerdeki tarlaların satışında, sahte belgeler ve yanıltıcı beyanlarla vatandaşlar mağdur edilebiliyor. Yatırımcıların, arsa ve tarla alırken dikkatli olmaları ve mutlaka uzman görüşü almaları gerektiğini vurgulamak istiyorum."

Gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünen vatandaşların, dolandırıcılık mağduru olmamaları için arsa ve tarla alımında dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar:

Tapu Kaydı ve İmar Durumu: Satın almayı düşündüğünüz arsanın tapu kaydını ve imar durumunu mutlaka kontrol edin. Bu bilgileri ilgili belediye veya tapu müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Satıcının Güvenilirliği: Satıcının güvenilirliğini araştırın. Mümkünse, satıcı hakkında referanslar ve geçmiş işlemlerini öğrenin. Sözleşme ve Belgeler: Satış işlemleri sırasında hazırlanan tüm belgeleri dikkatlice okuyun ve anlamadığınız noktaları uzmanlara danışın. Araziyi Yerinde İnceleme: Satın almayı düşündüğünüz araziyi yerinde mutlaka görün ve çevresini inceleyin. Uzman Görüşü: Gayrimenkul yatırımı yapmadan önce mutlaka bir gayrimenkul hukuku uzmanından veya deneyimli bir emlak danışmanından görüş alın.

Bu önlemler, arsa ve tarla yatırımları yaparken dolandırıcılık risklerini en aza indirmeye yardımcı olabilir.