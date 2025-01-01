İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Thomas Frank’ın ekibi Brentford’u 3-1 mağlup etti.

G-Tech Community Stadyumu’nda oynanan mücadelede Arsenal’in gollerini 29. dakikada Gabriel Jesus, 50. dakikada Mikel Merino ve 53. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Brentford’un tek golü ise 13. dakikada Bryan Mbuemo’dan geldi.

Yunus Emre kenarda kaldı

Brentford’da forma giyen milli futbolcu Yunus Emre Konak, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Puan durumu

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligde üst üste 3. galibiyetini alarak 39 puana ulaştı ve ikincilikteki yerini korudu. Brentford ise galibiyet hasretini 4 maça çıkararak 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Brentford ise deplasmanda Southampton ile mücadele edecek.