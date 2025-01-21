Arsenal ile Dinamo Zagreb, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çarşamba günü oynanan maç, Tabii Spor kanalından saat 23:00’te canlı yayınlanacak. Yayının şifresiz olup olmadığı ise sporseverlerin merak konusu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Arsenal, kendi seyircisi önünde avantaj sağlamak isterken, Dinamo Zagreb sürpriz bir galibiyet için sahaya çıkacak.

Maç yayını ve şifre durumu

Arsenal-Dinamo Zagreb mücadelesi, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23:00'te Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Şifresiz izleme imkânı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı, bu nedenle sporseverlerin detaylar için yayın saatini takip etmesi öneriliyor.