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İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı maçta Arsenal ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Yarı finalin ikinci maçı ise 5 Şubat 2025 tarihinde oynanacak.

Karşıyaka deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu!

Karşıyaka deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu!

Emirates Stadyumu'nda oynanacak iki ayaklı maçın ilki 7 Ocak Salı günü oynanacak. Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak yarı final karşılaşmasını EXXEN platformu canlı olarak yayınlayacak.

İngiltere Lig Kupası 'nda yarı final karşılaşmaları yarın başlıyor. Haftasonu Premier Lig'de Brighton beraberliğiyle moralsiz gelen Arsenal , sahasında Tottenham deplasmanı galibiyetiyle rüzgarı arkasına alan Newcastle 'ı konuk edecek.

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