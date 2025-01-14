İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Tottenham Hotspur'u Emirates Stadium'da ağırlayacak. Maç, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Arsenal iyi formunu sürdürmek istiyor

Arsenal, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve 40 puanla 2. sırada bulunuyor. Evinde oynayacağı bu mücadelede 3 puanı kazanmayı hedefleyen Arsenal, şampiyonluk yarışında iddialı kalmak için galibiyet almayı planlıyor.

Tottenham Hotspur zorlu deplasmandan 3 puan hedefliyor

Tottenham Hotspur ise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 24 puanla 12. sırada yer alan Tottenham, Emirates’te zor bir sınav verecek. Deplasmanda 3 puan almak isteyen takım, ligdeki kötü gidişatını tersine çevirmeyi amaçlıyor.

Arsenal - Tottenham Hotspur maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 23.00

Stadyum: Emirates Stadium, Londra

Hakem: S. Hooper

Yan Hakemler: A. Holmes, S. Long

Kanal: beIN Sports 3