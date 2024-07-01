Elektrikli Şarj istasyonları kurulumu ve işletilmesi hedefiyle yatırımlarına devam eden Arsima, hizmet ağını genişleterek ulusal hedefler doğrultusunda büyüme çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Otomotiv sektöründe doğayı korumak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yeni nesil araç üretimi ve kullanımı hızla yaygınlaşırken, elektrikli araçlara şarj desteği sağlamak üzere kurulan Arsima Enerji, alanında en hızlı büyüyen markalardan biri oldu.

EPDK onayının ardından Dağlıoğlu Grup çatısı altında 2023 yılında faaliyetlerine başlayan Arsima Şarj İstasyonları, devam eden yatırım süreçleri kapsamında Güney Marmara’daki hizmet noktalarının sayısını 55’e yükseltmeyi başardı.

“İSTASYONLARIMIZDA YEŞİL ENERJİYİ KULLANIYORUZ”

Firma olarak geçmişi 50 yıla dayanan yatırımlarının en yeni atılımlarından olan Arsima Şarj İstasyonları’nın küresel bir sorun haline gelen ve doğayı kirleten fosil yakıtlardan kurtulma adına önemli bir adım olduğunu belirten Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, sektörel olarak rakiplerinden farklılaştıkları en büyük noktanın ise enerji desteğini geri kazanılmış yeşil enerji ile vermeleri olduğunun altını çizdi. Erol Dağlıoğlu, “Elektrikli araçlarının kullanımındaki asıl amaç fosil yakıtlardan kurtulmak iken, biz de Arsima olarak geliştirdiğimiz yazılım altyapısı ile 7/24 online olarak takip ettiğimiz istasyonlarımızdaki elektriği yenilenebilir enerjiden elde ederek yeni nesil araçlara temiz ve yeşil enerji sunmaktayız.” dedi.

“ÜLKE GENELİNDE BÜYÜME YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına hayata geçen Arsima Şarj İstasyonları’nın özellikle Marmara bölgesinin güneyinde 55 nokta ile şarj desteğini sürdürdüğünü belirten Dağlıoğlu, Arsima’nın şarj sektöründe lisans gerekliliklerini yerine getirebilen sınırlı sayıdaki firmalardan biri olduğunun altını çizerek, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda verilen bayilikler ve distribütörlükler ile büyüme stratejilerine yön verdiklerini kaydetti. Öncelikli hedeflerinin bölgesel büyüme olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, “Yenilenebilir enerji ve şarj istasyonları alanında yaptığımız yatırım ve çalışmalar doğrultusunda ulaştığımız bölgesel yaygınlığın ardından, şirketimizin gelecek yatırım vizyonu ile ülke genelinde büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz. Yenilenebilir üretim santrali yatırımı da öncelikli planlarımız arasında.” şeklinde konuştu.