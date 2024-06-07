CHP’li Arslan, AK Parti temsilcilerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son 3 yıldır İZBAN için herhangi bir adım atmadığına dair söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Arslan, "Bu iddialar tamamen hayal ürünüdür. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İZBAN için büyük çaba sarf etmektedir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları

Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBAN'a yaptığı yatırımları ve projeleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. "İZBAN’ın 41 istasyonu, tünelleri, karayolu alt ve üst geçitlerinin tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmiştir," diyen Arslan, 4 yeni istasyonun yapımının da hızla devam ettiğini vurguladı.

600 milyon liralık kaynak aktarımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son 4 yılda sermaye artışı yoluyla İZBAN’a yaklaşık 600 milyon lira kaynak aktardığını belirten Arslan, "Bu rakam, belediyemizin İZBAN’a verdiği önemi ve desteği açıkça göstermektedir" diye konuştu.