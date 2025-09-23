Artan maliyetler, daralan dış talep, kur baskısı ve öngörülemeyen ekonomik ortamın birçok firmayı üretim kararlarını gözden geçirmeye ittiğini belirten EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, “Bugün artık çözüm önerilerinin konuşulması gereken noktadayız. Sektörün sorunlarını herkes biliyor, şimdi çözümleri masaya koyarak ilerlemek zorundayız” dedi.

Hazır giyim sektörünün 1 milyonu aşkın doğrudan istihdamla ülke ekonomisinin omurgalarından biri olduğunu hatırlatan Akçakaya, bu yapının korunmasının sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Akçakaya, sektörün dinamizmini ve rekabet gücünü koruyabilmesi için dört acil adımın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi:

1. İhracat gelirleri üzerindeki kur baskısı kaldırılmalı. Firmaların döviz kaynaklarını serbestçe değerlendirebilmesi üretimde süreklilik sağlayacak.

2. Uzun vadeli işletme sermayesi kredileri sağlanmalı. Reeskont kredilerinde faiz tahsilatı dönem sonuna bırakılmalı.

3. İstihdam desteği genişletilmeli. 2 bin 500 TL’lik destek tüm firmalara yaygınlaştırılmalı.

4. Eximbank limitleri artırılmalı. Özellikle KOBİ’lerin ihracatta ayakta kalması için kredi destekleri genişletilmeli.

Akçakaya, birçok firmanın kamu yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığını belirterek vergi ve SGK borçları için yeni bir yapılandırma çağrısında bulundu:

“Firmalarımızın üzerindeki vergi ve SGK yükü ciddi baskı oluşturuyor. Bu borçların yapılandırılması, kaynakların yeniden üretime yönlendirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca düşük faizli, ödemesiz dönemli ve yüksek limitli bir ‘Nefes Kredisi’nin hacimli ve uzun vadeli versiyonu acilen devreye alınmalı. Bu tip çözümler yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alır.”