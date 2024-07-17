Artık cüzdanınızda birden fazla kart taşımanıza gerek kalmayacak. Yeni bir uygulama ile ehliyet ve TC kimlik kartınızı tek bir kartta birleştirebilirsiniz. Bu düzenleme, milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı ve büyük ilgi görüyor.

Ehliyet ve kimlik kartınızı birleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Randevu Alma: İlk olarak ikametgâhınıza en yakın Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almanız gerekmektedir. Randevu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edin. Randevu Onayı: TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme seçeneğine tıklayın ve talimatları izleyerek randevunuzu onaylayın. Gerekli Belgeler: Yeni kimlik kartı ve sürücü belgeniz varsa, birleştirme işlemi için ek belgeye gerek yoktur. Randevunuzdan sonra, yeni kimlik kartınız birkaç gün içinde adresinize gönderilecektir.

İşlemler ücretsiz mi?

Birleştirme işlemi ücretsizdir ancak yeni ehliyet için 15 TL ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu ücreti vezneye yatırabilir veya online olarak ödeyebilirsiniz. Eğer kimlik kartınız ve ehliyetiniz eskiyse, öncelikle yeni kimlik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Yeni kimlik için gerekli belgeler ve biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüğünden randevu alarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Birleştirme için hem kimlik kartınızın hem de ehliyetinizin yeni olması gerekmektedir.

Eski kartlarla birleştirme işlemi yapılamaz.

Yenileme işlemi için biyometrik fotoğrafın son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

Harç bedelini ödediğinize dair belgeyi yanınızda bulundurmanız önemlidir.

Başvuru detayları ne?

Detaylı bilgi ve randevu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, işlemler hakkında daha fazla bilgi almak için Nüfus Müdürlüğü Randevu Al sayfasını inceleyebilirsiniz.