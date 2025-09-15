2025 yılında iş değiştiren ve ikinci veya sonraki işverenden aldıkları ücret toplamı 330 bin lirayı aşan çalışanlar, 2026 yılı gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacak. Bu durum, hem ek vergi ödeme hem de vergi iadesi alma fırsatı yaratıyor.

Hangi çalışanlar beyannamede yer alacak?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, aşağıdaki çalışanlar 2026’da beyanname doldurmakla yükümlü olacak:

Tek işverenden brüt ücreti 4 milyon 300 bin lirayı aşanlar

Birden fazla işverenden gelir elde eden ve toplam ücreti 4 milyon 300 bin lirayı geçenler

İkinci ve sonraki işverenden aldıkları ücret toplamı 330 bin lirayı aşanlar

Stopaja tabi gelirleri 4 milyon 300 bin lirayı aşan sporcular

Profesyonel spor hakemleri (basketbol, voleybol, futbol vb.)

Yurt dışındaki işverenden doğrudan maaş alan çalışanlar

Vergi istisnasından yararlanmayan elçilik ve konsolosluk görevlileri

Not: Çalışanın birinci işvereni, en yüksek ücreti aldığı işveren olarak belirleniyor.

Vergi iadesi mümkün mü?

Beyanname dolduran tüm çalışanlar ek vergi ödemek zorunda değil. Bazı harcamalar beyan edilerek vergi iadesi alınabilir.

Vergi matrahından indirilebilecek başlıca harcamalar:

Eğitim giderleri (kreş, kurs, okul servisleri, kırtasiye vb.)

Sağlık giderleri (muayene, ameliyat, ilaç, gözlük, tedavi masrafları)

Hayat ve şahıs sigortası primleri (belirli oranlarda)

Belgeleri saklamayı unutmayın

Eğitim ve sağlık harcamaları faturayla belgelenmeli ve 5 yıl boyunca saklanmalı. Örneğin, 2025 yılında yapılan bir sağlık harcaması için alınan fatura, 2030 yılı sonuna kadar korunmalı.

2026 yılında beyanname dolduracak çalışanlar için süreç yalnızca ek vergi anlamına gelmiyor; doğru şekilde beyan edilen harcamalar sayesinde vergi iadesi de alınabiliyor. Bu nedenle yıl içinde iş değiştirenlerin gelir ve harcamalarını dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.