Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Aslıhan Malbora, 10 yıldır sürdüğü ilişkisini sonlandırdı. 18 yaşında tanışıp birlikte olan Malbora ve Metin Temel, sosyal medya üzerinden ayrılıklarını duyurdu.

Son olarak Çağatay Ulusoy ile rol aldığı *Kübra* dizisiyle büyük beğeni toplayan oyuncu Aslıhan Malbora, 18 yaşından beri süren ilişkisini sonlandırdı. Uzun yıllardır birlikte olan Malbora ve Metin Temel'in ayrılığı, hem hayranlarını hem de sosyal medyayı oldukça üzdü.

Aslıhan Malbora ve Metin Temel'in ilişkisi 10 yıl sürdü. İkili, dershanede tanıştıktan sonra uzun bir süre birlikte olmuş ve ilişkilerini sosyal medyada sıkça paylaşarak örnek bir çift olarak gösterilmişti. Ancak, ilişkilerinin son dört ayda sona erdiği öğrenildi. Malbora, sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırırken, Metin Temel’in bu fotoğrafları silmemesi dikkat çekti.

İkili arasındaki ayrılık haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Aslıhan Malbora'nın ilişkisine dair fotoğrafları kaldırması, hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Ancak, Temel'in fotoğrafları silmemesi ve ikilinin birbirini sosyal medyada takip etmeye devam etmesi, ayrılığın ayrıntılarına dair merak uyandırdı.

Aslıhan Malbora, şu anda yeni dizi projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Malbora'nın özel hayatındaki bu gelişme, kariyerini nasıl etkileyecek merak konusu. Öte yandan, Metin Temel’in sosyal medyadaki sessizliği ve fotoğrafların kaldırılmaması, ayrılığın dostane bir şekilde gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.