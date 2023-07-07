Bu haftaki yazımda, son zamanlarda yürürlüğe giren ve taşınmaz satış sürecinde önemli değişiklikler getiren bir hukuki düzenlemeyi paylaşmak istiyorum.

7413 sayılı Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu'na "Noterlerin genel olarak yapacakları işler" başlıklı 60. maddeye "Taşınmaz satış sözleşmesi yapmak" ibaresi eklenmiş ve "Taşınmaz satış sözleşmesi" başlıklı 61/A madde ihdas edilmiştir. Böylelikle, tapu dairelerinin yanı sıra noterliklerde de taşınmaz satış sözleşmeleri yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu önemli düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye Noterler Birliği ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yapılmış, "Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 11 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenlemelerle birlikte, taşınmaz satış işlemleri Tapu Müdürlükleri gibinoterliklerde de gerçekleştirilebilecektir. Bu süreçte öncelikle taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliği'nin E-Başvuru/Randevu sistemi üzerinden başvurusunu yapacak ve ilgili noterliği seçecektir. Başvuru kabul edildikten sonra noter, başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunu tespit edecek ve işlemi başlatacaktır.

Başvurunun kabulünden sonra noter, taşınmazla ilgili tapu kayıtlarını incelerken, taşınmaz üzerindeki kısıtlamaları ve şerhleri dikkate alarak satışa engel bir durumun olup olmadığını kontrol edecektir. Eğer bir engel yoksa, ilgililere gerekli tapu harcı ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için cep telefonlarına bir mesaj (SMS) gönderilecektir.

Tapu harcı ve masrafları ilgililer tarafından ödendikten sonra, alıcı ve satıcı noterliğe davet edilerek taşınmaz satış sözleşmesi düzenlenecektir. Bu sözleşme, noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak ve sisteme kaydedilerek elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine gönderilecektir. Böylelikle taşınmazın tapu kütüğüne tescili gerçekleştirilecektir.

Taşınmazın devri tamamlandıktan sonra noter, ilgililere tapu belgesi ve diğer gerekli belgeleri teslim ederek işlemi tamamlamış olacaktır.

Bu süreçte Tapu Müdürlüğünde gerçekleştirilen satış işlemleri kapsamında yapılan ödemelere bir de noter ücreti eklenmiştir. Noter ücreti taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz ve ücret tarifesinde gösterilecek ve her yıl yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacaktır.

Bu yeni uygulama ile birlikte, noterliklerin güvenilir bir kurum olarak sürece dahil edilmesi ve süreçlerin noterler tarafından yürütülmesi sayesinde ihtilafların önüne geçilerek yargıya intikal eden dava sayısının ve yargının iş yükünün azaltılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, taşınmaz satış sözleşmelerinin artık tüm Türkiye genelinde noterliklerde yapılabilmesi, özellikle büyükşehirlerdeki Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azalmasına ve vatandaşların kamu hizmetinden daha etkin bir şekilde faydalanmasına olanak sağlayacaktır.

Saygılarımla.